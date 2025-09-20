Exposition « Bonjour ! » de l’artiste Valérie du Chéné Centre d’Arts et du Patrimoine Quarante

Exposition « Bonjour ! » de l’artiste Valérie du Chéné Centre d’Arts et du Patrimoine Quarante samedi 20 septembre 2025.

Gratuit. Sans réservation.

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T18:00:00

Fin : 2025-09-21T10:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

Exposition monographique de Valérie du Chéné

Plongez dans l’univers de Valérie du Chéné à travers une exposition réunissant près d’une centaine d’œuvres, dont un ensemble inédit réalisé in situ.

L’artiste explore la peinture, le volume, le dessin et l’installation, en abordant des thématiques sensibles telles que :

la couleur,

la relation à l’autre,

la spatialité.

L’exposition se prolonge et s’enrichit par une sélection d’œuvres d’artistes du XVIIIᵉ au XXIᵉ siècle, créant un dialogue passionnant avec le travail contemporain de Valérie du Chéné.

Centre d’Arts et du Patrimoine Domaine de Roueïre, 34310 Quarante Quarante 34310 Hérault Occitanie 04 67 25 00 25 https://www.domainederoueire.fr https://www.instagram.com/domainederoueire/;https://www.facebook.com/p/Roue%C3%AFre-Centre-dArts-et-du-Patrimoine-61573911970590/ Ancien domaine viticole réhabilité en lieu de culture, d’émotion et de partage, Roueïre est niché au milieu des vignes, dans un cadre naturel d’exception. Il représente l’union entre le patrimoine historique et la création artistique actuelle.

Espace d’expositions artistiques et patrimoniales, Roueïre propose de nombreuses actions culturelles tout au long de l’année : conférences, visites, ateliers en famille, cours d’art, événements, …

Le domaine impressionne par son architecture, les vestiges de son passé

et la dynamique insufflée par son projet artistique. C’est un lieu accessible à tous, propice à la promenade, la découverte et l’émerveillement. C’est aussi une étape incontournable de la Voie verte Camin’arts et boucle des châteaux.

Depuis sa rénovation, cet endroit chargé de mémoire a tous les atouts pour devenir un site incontournable dédié aux Arts et au Patrimoine dans la Communauté de communes

Sud-Hérault, et au-delà. Parking vélo et voitures.

Journées européennes du patrimoine 2025

© Melkan Bassil