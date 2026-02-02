Exposition Bonjour Vieillesse BFM Centre-ville Limoges

Exposition Bonjour Vieillesse

BFM Centre-ville 2 place Aimé Césaire Limoges Haute-Vienne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-05

fin : 2026-04-18

Date(s) :

2026-02-05

La Bibliothèque Francophone Multimédia présente l’exposition Bonjour vieillesse . Cette manifestation réunit trois installations Pauvres vieux et EnVie conçues par l’association Petits Frères des Pauvres ainsi que Mes petits vieux , une création originale tirée de la bande dessinée de Margot Bardinet, publiée aux éditions Les Enfants Rouges en 2025.

Le vernissage aura lieu le jeudi 5 février à 18h, et sera précédé d’une visite de l’exposition à 16H (sur inscription ) et d’une séance de vente-dédicace de l’album Mes petits vieux par Margot Bardinet à 17H.

Bonjour Vieillesse se décline aussi dans des ateliers et des animations tout au long de sa durée.

Informations complémentaires auprès de la bibliothèque (en lien). .

English : Exposition Bonjour Vieillesse

