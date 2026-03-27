Exposition « Bonne Chère » de l’artiste Romuald Jandolo L’Église (Rennes quartier Maurepas) Rennes 27 mars – 25 avril Entrée libre

Exposition « Bonne Chère » de l’artiste Romuald Jandolo à L’Église (Rennes) de l’association de Noir Brillant proposé par les étudiant.es du master MAE.

Les étudiant.es du master Métiers et Arts de l’Exposition de l’Université Rennes 2 vous propose de venir découvrir l’exposition Bonne Chère de l’artiste Romuald Jandolo à L’Église, 5 rue de Saint-Laurent (Rennes) de l’association Noir Brillant.

Spécifiquement pensée pour l’espace de L’Église, l’exposition s’articule autour d’une longue table dressée, où dialoguent tissus plissés et céramiques aux formes organiques. À la fois étrange et familière, cette installation évoque les repas partagés, les fêtes collectives, ainsi que les tensions et les silences qui peuvent les traverser.

L’artiste Romuald Jandolo a composé un environnement suspendu, dans lequel nul ne sait s’il arrive trop tôt ou trop tard. Pour renforcer cette ambivalence, les visiteur·ses deviennent tour à tour observateur·rices et invit·ées, pris·es dans une mise en scène qui transforme le lieu en un espace de partage ambigu.

Différents imaginaires artistiques sont convoqués au sein de l’exposition, faisant autant référence au motif religieux de la Cène qu’à la philosophie antique et Platon: le banquet est un lieu de partage mais aussi de dispute traversé de débats et de tensions. Telle une apostrophe au film _Festen_ (Thomas Vinterberg, 1998), huis-clos étouffant où les non-dits familiaux volent en éclats, l’installation évoque aussi une littérature où la nourriture croise la bienséance et le scandale, entre le _Gargantua_ de Rabelais et _Les Années_ d’Annie Ernaux.

Bonne chère, à la fois synonyme de bon repas dont on ressort repu, et de bon accueil aux hôtes, interroge finalement la promiscuité, parfois inconfortable, induite par les moments de retrouvailles autour d’une table opulente. Cette situation, banale en apparence, fait écho à nos expériences communes : s’asseoir à table, observer les autres, trouver sa place, se taire ou prendre la parole.

L’exposition sera ponctuée de performances — lectures, interventions sonores et physiques — venant activer la scène et renouveler l’expérience du banquet au fil du temps. Une programmation associée, menée avec plusieurs partenaires, prolongera ces réflexions autour du banquet, de la fête et de la nourriture.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-03-27T14:00:00.000+01:00

Fin : 2026-04-25T18:00:00.000+02:00

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m2exporennes@gmail.com

L’Église (Rennes quartier Maurepas) 5 rue de Saint-Laurent 35700 Rennes Maurepas – Patton Rennes 35700 Ille-et-Vilaine



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