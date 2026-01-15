Exposition Bonne Nouvelle de Rémy Cattelain Le Grand Off de la bande dessinée Le 16/9e Angoulême

Exposition Bonne Nouvelle de Rémy Cattelain Le Grand Off de la bande dessinée

Le 16/9e 71bis rue Hergé Angoulême Charente

Début : 2026-01-29

fin : 2026-02-01

2026-01-29

Découvrez une sélection de dessins d’actualité récents où l’humour prend le pas sur le pessimisme. Avec une touche de bonne humeur, cette exposition transforme les événements des derniers mois en un regard à la fois critique et joyeusement décalé.

Le 16/9e 71bis rue Hergé Angoulême 16000 Charente Nouvelle-Aquitaine

Discover a selection of recent news cartoons in which humor takes precedence over pessimism. With a touch of good humor, this exhibition transforms the events of the last few months into a critical yet joyfully offbeat view.

