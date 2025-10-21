Exposition Bons baisers de Royan Galerie Louis Simon Royan

Galerie Louis Simon Cours de l'Europe Royan Charente-Maritime

Début : 2025-10-21

fin : 2025-11-02

2025-10-21

Le GPPR vous propose un voyage photographique au coeur de notre ville qui ne cesse de se réinventer. Royan ce n’est pas seulement des plages de sable fin ou son architecture des années 50

Galerie Louis Simon Cours de l'Europe Royan 17200 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 13 31 20 95 vicepresidente.gppr@gmail.com

English :

The GPPR invites you on a photographic journey to the heart of our town, which is constantly reinventing itself. Royan is more than just sandy beaches and 50s architecture:

German :

Die GPPR lädt Sie zu einer fotografischen Reise ins Herz unserer Stadt ein, die sich immer wieder neu erfindet. Royan steht nicht nur für feine Sandstrände oder seine Architektur aus den 50er Jahren:

Italiano :

Il GPPR vi invita a un viaggio fotografico nel cuore della nostra città, che si reinventa continuamente. Royan non è solo spiagge sabbiose e architettura anni Cinquanta:

Espanol :

El GPPR le invita a un viaje fotográfico al corazón de nuestra ciudad, que se reinventa constantemente. Royan es más que playas de arena y arquitectura de los años 50:

