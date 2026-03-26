Exposition Bonsai et Suiseki

17 Avenue du Général Leclerc Ault Somme

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-14

fin : 2026-04-25

Date(s) :

2026-04-14

Cette exposition est l’œuvre de deux passionnés qui vous présentent leur collection personnelle

Frédéric Lejeune et Alain Thiroux vous disent tout de cet art ancestral, tout droit venu du soleil levant exposition inédite, rafraichissante et apaisante autour d’un art traditionnel. L’histoire d’une passion incarnée par Frédéric et Alain.

Exposition visible aux heures d’ouverture de la bibliothèque.

Gratuit

Cette exposition est l’œuvre de deux passionnés qui vous présentent leur collection personnelle

Frédéric Lejeune et Alain Thiroux vous disent tout de cet art ancestral, tout droit venu du soleil levant exposition inédite, rafraichissante et apaisante autour d’un art traditionnel. L’histoire d’une passion incarnée par Frédéric et Alain.

Exposition visible aux heures d’ouverture de la bibliothèque.

Gratuit .

17 Avenue du Général Leclerc Ault 80460 Somme Hauts-de-France +33 3 22 60 52 21

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English :

This exhibition is the work of two enthusiasts who present their personal collections:

Frédéric Lejeune and Alain Thiroux tell you all about this ancestral art, straight from the rising sun: an original, refreshing and soothing exhibition based on a traditional art form. The story of a passion embodied by Frédéric and Alain.

Exhibition on view during library opening hours.

Free

L’événement Exposition Bonsai et Suiseki Ault a été mis à jour le 2026-03-24 par DESTINATION LE TREPORT MERS