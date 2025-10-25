Exposition botanique et mycologique 150 ans Maison des Syndicats Chalon-sur-Saône

Exposition botanique et mycologique 150 ans

Exposition mycologiques et botaniques.

Exposition d’ouvrages scientifiques des XIXe et XXe siècles.

Exposition de dessins d’enfants de maternelle sur le thème des champignons.

Le week-end des 18 et 19 octobre 2025 la SSNM fête ses 150 ans, avec une exposition et deux conférences

Samedi 18 octobre

– de 15h à 16h30 le lin, culture et transformation (France, premier producteur mondial)

– de 16h45 à 18h15 les abeilles

Dimanche 19 octobre

– de 15h à 16h les champignons comestibles

– de 16h15 à 17h15 l’ambroisie, plante invasive très allergisante .

Maison des Syndicats 2 rue du Parc Chalon-sur-Saône 71100 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté

