Exposition botanique et mycologique 150 ans Maison des Syndicats Chalon-sur-Saône

Exposition botanique et mycologique 150 ans
Maison des Syndicats 2 rue du Parc Chalon-sur-Saône Saône-et-Loire
Gratuit
Début : 2026-10-24
fin : 2026-10-25
2026-10-24
Exposition mycologiques et botaniques.
Exposition d’ouvrages scientifiques des XIXe et XXe siècles.
Exposition de dessins d’enfants de maternelle sur le thème des champignons.
Le week-end des 18 et 19 octobre 2025 la SSNM fête ses 150 ans, avec une exposition et deux conférences
Samedi 18 octobre
– de 15h à 16h30 le lin, culture et transformation (France, premier producteur mondial)
– de 16h45 à 18h15 les abeilles
Dimanche 19 octobre
– de 15h à 16h les champignons comestibles
– de 16h15 à 17h15 l’ambroisie, plante invasive très allergisante .
Maison des Syndicats 2 rue du Parc Chalon-sur-Saône 71100 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 28 60 18 14 ssn.sm.chalon@gmail.com
