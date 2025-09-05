Exposition Bouonot Office de tourisme Carry-le-Rouet

Exposition Bouonot Office de tourisme Carry-le-Rouet vendredi 5 septembre 2025.

Exposition Bouonot

Du 05/09 au 27/09/2025 du lundi au samedi de 9h30 à 12h30 et de 14h à 18h. Le dimanche de 9h30 à 12h30.

Vernissage le 05/09/2025 à 18h00. Office de tourisme 11-13 Route Bleue Carry-le-Rouet Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-05

fin : 2025-09-27

Date(s) :

2025-09-05

Scrimshaw sur rostre d’espadon et coquille saint Jacques. Découvrez les œuvres d’art contemporain de Bouonot.

.

Office de tourisme 11-13 Route Bleue Carry-le-Rouet 13620 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 13 20 36 tourisme@otcarrylerouet.fr

English :

Scrimshaw on swordfish rostrum and scallop shell. Discover Bouonot’s contemporary works of art.

German :

Scrimshaw auf Schwertfischrostrum und Jakobsmuschel. Entdecken Sie die zeitgenössischen Kunstwerke von Bouonot.

Italiano :

Scrimshaw su rostro di pesce spada e conchiglia di capasanta. Scoprite le opere d’arte contemporanea di Bouonot.

Espanol :

Scrimshaw en rostrum de pez espada y concha de vieira. Descubra las obras de arte contemporáneo de Bouonot.

L’événement Exposition Bouonot Carry-le-Rouet a été mis à jour le 2025-08-10 par Office de Tourisme de Carry-le-Rouet