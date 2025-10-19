EXPOSITION BOURSE AUX OISEAUX 26 rue des 2 sources Vénérand

26 rue des 2 sources 17100 Vénérand Charente-Maritime

Tarif : 2 – 2 – 2 EUR

Début : 2025-10-19 09:00:00

fin : 2025-10-19 16:00:00

2025-10-19

l’amicale ornithologique de la charente maritime organise une exposition-bourse aux oiseaux, inscription ouverte à tous,

26 rue des 2 sources 17100 Vénérand 17100 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 74 19 56 57 aocm17@orange.fr

English :

l’amicale ornithologique de la charente maritime is organizing a bird show and exhibition, open to all,

German :

die Amicale ornithologique de la charente maritime organisiert eine Ausstellung und Vogelbörse,

Italiano :

l’amicale ornitologica della charente marittima organizza una mostra e un mercato degli uccelli, aperti a tutti,

Espanol :

l’amicale ornithologique de la charente maritime organiza una exposición y un mercado de aves abiertos a todos,

