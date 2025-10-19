EXPOSITION-BOURSE DE VIEILLES VOITURES, MOTOS ET MOBYLETTES HALLE DE GRENADE Grenade

Passionnés de belles mécaniques, amateurs de vintage ou simples curieux rendez-vous à Grenade-sur-Garonne le dimanche 19 octobre 2025 pour la 12e édition de l’Exposition-Bourse des Vieux Guidons de la Bastide !

Un événement incontournable pour replonger dans l’univers fascinant des voitures, motos et mobylettes anciennes, le tout dans une ambiance conviviale et familiale.

Au programme de cette journée rétro

8h ouverture de l’exposition découvrez une impressionnante collection de véhicules anciens sous et autour de la halle. Le manège “Le Schmilblick Club” et de nombreuses animations raviront petits et grands toute la journée.

11h30 ouverture de la restauration profitez d’un moment gourmand avec les grillades proposées par la Ferme Marty de Merville, accompagnées d’une buvette sur place.

14h30 balade en mob les collectionneurs enfourchent leurs deux-roues pour une sortie conviviale dans la campagne environnante.

17h tombola tentez votre chance et repartez peut-être avec un lot surprise !

18h fin de l’exposition

Tout au long de la journée Exposants professionnels, bourse d’échanges, animations et jeux pour les enfants, et bien sûr une ambiance chaleureuse typiquement grenadoise.

Un rendez-vous à ne pas manquer pour les nostalgiques du chrome et les amoureux du patrimoine mécanique ! 12 .

English :

Whether you’re an enthusiast of fine mechanical engineering, a vintage enthusiast or simply curious, come to Grenade-sur-Garonne on Sunday, October 19, 2025 for the 12th edition of the Bastide Old Handlebars Exhibition and Race!

German :

Die Leidenschaft für schöne Mechanik, Vintage-Liebhaber oder einfach nur Neugierige: Treffen Sie sich am Sonntag, den 19. Oktober 2025 in Grenade-sur-Garonne zur 12. Ausstellung-Börse der Vieux Guidons de la Bastide!

Italiano :

Che siate appassionati di meccanica fine, appassionati di vintage o semplicemente curiosi, venite a Grenade-sur-Garonne domenica 19 ottobre 2025 per la 12ª edizione della Mostra e Gara di Manubri Antichi della Bastide!

Espanol :

Tanto si es un apasionado de la buena mecánica como un entusiasta de lo antiguo o un simple curioso, venga a Grenade-sur-Garonne el domingo 19 de octubre de 2025 para asistir a la 12ª edición de la Exposición y Carrera de Manillares Antiguos de la Bastida

