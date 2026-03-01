Exposition-Bourse d’échange Auto-Moto-Cyclo Sully-sur-Loire
Exposition-Bourse d’échange Auto-Moto-Cyclo Sully-sur-Loire dimanche 29 mars 2026.
Exposition-Bourse d’échange Auto-Moto-Cyclo
Route de Gien Sully-sur-Loire Loiret
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-29 08:00:00
fin : 2026-03-29 18:00:00
Date(s) :
2026-03-29
RDV dimanche 29 Mars 2026 de 8h à 18h sur le Circuit Auto 4L Route de Gien D51 à Sully-sur-Loire.
Rassemblement de véhicules anciens ou d’exception, autos, motos, cyclos….
Bourse d’Echanges de pièces détachées, accessoires, documentations…
Buvette et petite restauration sur place.
-par Auto Carita 45- .
Route de Gien Sully-sur-Loire 45600 Loiret Centre-Val de Loire +33 6 12 57 19 21
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English :
L’événement Exposition-Bourse d’échange Auto-Moto-Cyclo Sully-sur-Loire a été mis à jour le 2026-03-21 par OT SULLY-SUR-LOIRE