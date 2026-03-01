Exposition-Bourse d’échange Auto-Moto-Cyclo

Route de Gien Sully-sur-Loire Loiret

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-29 08:00:00

fin : 2026-03-29 18:00:00

Date(s) :

2026-03-29

RDV dimanche 29 Mars 2026 de 8h à 18h sur le Circuit Auto 4L Route de Gien D51 à Sully-sur-Loire.

Rassemblement de véhicules anciens ou d’exception, autos, motos, cyclos….

Bourse d’Echanges de pièces détachées, accessoires, documentations…

Buvette et petite restauration sur place.

-par Auto Carita 45- .

Route de Gien Sully-sur-Loire 45600 Loiret Centre-Val de Loire +33 6 12 57 19 21

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English :

L’événement Exposition-Bourse d’échange Auto-Moto-Cyclo Sully-sur-Loire a été mis à jour le 2026-03-21 par OT SULLY-SUR-LOIRE