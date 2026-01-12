Exposition Bourse d’oiseaux et de volailles Halle Raphalen Plonéour-Lanvern

Exposition Bourse d’oiseaux et de volailles

Halle Raphalen 11 Rue Pierre Brossolette Plonéour-Lanvern Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-01

fin : 2026-02-01

Date(s) :

2026-02-01

Des éleveurs passionnés vous accueilleront et répondront aux éventuelles questions que vous vous posez.

Venez nombreux nous rencontrer.

Petite restauration sur place. .

+33 6 74 46 79 56

