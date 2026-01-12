Exposition Bourse d’oiseaux et de volailles Halle Raphalen Plonéour-Lanvern
Exposition Bourse d’oiseaux et de volailles
Halle Raphalen 11 Rue Pierre Brossolette Plonéour-Lanvern Finistère
Début : 2026-02-01
fin : 2026-02-01
2026-02-01
Des éleveurs passionnés vous accueilleront et répondront aux éventuelles questions que vous vous posez.
Venez nombreux nous rencontrer.
Petite restauration sur place. .
Halle Raphalen 11 Rue Pierre Brossolette Plonéour-Lanvern 29720 Finistère Bretagne +33 6 74 46 79 56
