Exposition Bourse d’oiseaux et volailles Halle Raphalen Plonéour-Lanvern

Exposition Bourse d’oiseaux et volailles

Halle Raphalen 11 Rue Pierre Brossolette Plonéour-Lanvern Finistère

Début : 2026-02-01 09:00:00

fin : 2026-02-01 17:00:00

2026-02-01

Des éleveurs passionnés vous accueilleront et répondront aux éventuelles questions que vous vous posez. Venez nombreux nous rencontrer.

Petite restauration sur place. .

Halle Raphalen 11 Rue Pierre Brossolette Plonéour-Lanvern 29720 Finistère Bretagne +33 6 37 48 16 68

