Exposition Bourse internationale d’insectes Salle J. Ladoumegue Juvisy-sur-Orge samedi 27 septembre 2025.

Salle J. Ladoumegue Rue Jules Ferry Juvisy-sur-Orge Essonne

Tarif : 3 – 3 – EUR

Début : 2025-09-27 09:30:00

fin : 2025-09-28 19:00:00

2025-09-27

Le salon de référence dans le domaine de l’entomologie en Europe

Salle J. Ladoumegue Rue Jules Ferry Juvisy-sur-Orge 91260 Essonne Île-de-France +33 6 10 73 52 86 aecft@aol.com

English :

Europe’s leading entomology trade show

German :

Die führende Messe für Entomologie in Europa

Italiano :

La mostra di entomologia più importante d’Europa

Espanol :

La principal exposición entomológica de Europa

