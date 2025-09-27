Exposition Bourse internationale d’insectes Salle J. Ladoumegue Juvisy-sur-Orge
Exposition Bourse internationale d’insectes Salle J. Ladoumegue Juvisy-sur-Orge samedi 27 septembre 2025.
Exposition Bourse internationale d’insectes
Salle J. Ladoumegue Rue Jules Ferry Juvisy-sur-Orge Essonne
Tarif : 3 – 3 – EUR
Tarif réduit
Début : 2025-09-27 09:30:00
fin : 2025-09-28 19:00:00
2025-09-27
Le salon de référence dans le domaine de l’entomologie en Europe
Salle J. Ladoumegue Rue Jules Ferry Juvisy-sur-Orge 91260 Essonne Île-de-France +33 6 10 73 52 86 aecft@aol.com
English :
Europe’s leading entomology trade show
German :
Die führende Messe für Entomologie in Europa
Italiano :
La mostra di entomologia più importante d’Europa
Espanol :
La principal exposición entomológica de Europa
