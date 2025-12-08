Exposition Bourse modélisme Jouef Champagnole
Exposition Bourse modélisme Jouef Champagnole samedi 4 avril 2026.
Oppidum Champagnole Jura
Tarif : 3 – 3 – EUR
Début : 2026-04-04 09:00:00
fin : 2026-04-05 17:00:00
2026-04-04
5ème Expo-Bourse modélisme Animations adultes et enfants Gratuit pour les de 14 ans accompagnés. .
Oppidum Champagnole 39300 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 6 13 53 13 91
