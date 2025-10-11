Exposition-Bourse philatélique et cartophile à Saint-Quentin Saint-Quentin

Exposition-Bourse philatélique et cartophile à Saint-Quentin

36, rue du Général Leclerc Saint-Quentin Aisne

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Début : 2025-10-11 08:30:00

fin : 2025-10-12 17:30:00

2025-10-11

Exposition philatélique et cartophile

Un rendez-vous à ne pas manquer pour les collectionneurs bourse-échange de timbres, enveloppes et cartes anciennes, cartes locales, monnaies, billets, monnaies, revues ,capsules de champagne.

Rendez-vous au Casino à Saint-Quentin les 11 et 12 octobre 2025 de 8h30 à 17h30.

Collector 4 timbres Saint Quentin, enveloppe et cartes locales souvenir , cachet de La Poste 100 ans.

Petite restauration sur place. .

36, rue du Général Leclerc Saint-Quentin 02100 Aisne Hauts-de-France +33 3 23 67 05 00 tourisme@saint-quentin.fr

English :

Philatelic and cartophile exhibition

German :

Philatelistische und kartographische Ausstellung

Italiano :

Mostra filatelica e cartofila

Espanol :

Exposición filatélica y cartófila

