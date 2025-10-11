Exposition-Bourse philatélique et cartophile à Saint-Quentin Saint-Quentin
36, rue du Général Leclerc Saint-Quentin Aisne
Gratuit
2025-10-11 08:30:00
2025-10-12 17:30:00
2025-10-11
Exposition philatélique et cartophile
Un rendez-vous à ne pas manquer pour les collectionneurs bourse-échange de timbres, enveloppes et cartes anciennes, cartes locales, monnaies, billets, monnaies, revues ,capsules de champagne.
Rendez-vous au Casino à Saint-Quentin les 11 et 12 octobre 2025 de 8h30 à 17h30.
Collector 4 timbres Saint Quentin, enveloppe et cartes locales souvenir , cachet de La Poste 100 ans.
Petite restauration sur place. .
36, rue du Général Leclerc Saint-Quentin 02100 Aisne Hauts-de-France +33 3 23 67 05 00 tourisme@saint-quentin.fr
English :
Philatelic and cartophile exhibition
German :
Philatelistische und kartographische Ausstellung
Italiano :
Mostra filatelica e cartofila
Espanol :
Exposición filatélica y cartófila
