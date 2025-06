Exposition Bourvil Fontaine-le-Dun 12 juillet 2025 10:00

Seine-Maritime

Exposition Bourvil 40 Rue Alfred Labarbe Fontaine-le-Dun Seine-Maritime

Début : Vendredi Vendredi 2025-07-12 10:00:00

fin : 2025-07-20 18:00:00

2025-07-12

« Bourvil et les femmes de ses films », à l’initiative de l’Association « Les Amis de Bourvil »

Salle André Bourvil, tous les jours de 10h à 18h.

Entrée 5€.

40 Rue Alfred Labarbe

Fontaine-le-Dun 76740 Seine-Maritime Normandie

English : Exposition Bourvil

« Bourvil and the women in his films », organized by the Association « Les Amis de Bourvil »

Salle André Bourvil, daily from 10am to 6pm.

Admission 5?

German :

« Bourvil und die Frauen in seinen Filmen », auf Initiative des Vereins « Les Amis de Bourvil »

Salle André Bourvil, täglich von 10 bis 18 Uhr.

Eintritt 5?

Italiano :

« Bourvil e le donne dei suoi film », organizzata dall’Associazione « Les Amis de Bourvil »

Salle André Bourvil, tutti i giorni dalle 10.00 alle 18.00.

Ingresso 5 euro.

Espanol :

« Bourvil y las mujeres de sus películas », organizado por la Asociación « Les Amis de Bourvil »

Sala André Bourvil, todos los días de 10.00 a 18.00 h.

Entrada: 5 euros.

L’événement Exposition Bourvil Fontaine-le-Dun a été mis à jour le 2025-06-23 par Office de tourisme de la Côte d’Albâtre