Exposition BOUSSOUAR – DESNOUES – POUTOUT Galerie Fleury Lodève 7 février – 11 avril

Première exposition de 2026 avec Geneviève Boussouar (peinture), Danielle Desnoues (fusain), Patrice Poutout (sculpture) pour une douce acceptation du silence, de l’ombre et de l’inattendu.

La Galerie Fleury de Lodève débute l’année 2026 en vous souhaitant d’intenses rencontres amoureuses. Pour se faire, nous vous proposons une première exposition très harmonieuse, trois artistes – sculpteur et peintres – pour une douce acceptation du silence, de l’ombre et de l’inattendu.

**Geneviève BOUSSOUAR** revient à la galerie Fleury avec une saisissante série de tableaux qui rendent visible ce qui ne se raconte pas mais qui disent tellement de la beauté. Un travail maitrisé qui fixe la perception, lentement, soigneusement. La nature et son environnement Narbonnais sont une source d’inspiration infinie. Quel que soit l’outil – peinture, pastel, estampe ou photographie – le processus la conduit invariablement sur le chemin de la contemplation et de la rêverie.

**Danielle DESNOUES** d’Aniane nous revient aussi le fusain affuté pour crever l’écran opaque de la futilité. Rien de meurtrier au final, juste un acte de lucidité bien vivant. Elle quitte volontairement le théâtre des ombres de la brillance moderne pour une « expérience » au travers d’une économie de moyens vers un espace poétique, celui-ci entrouvre la réalité qui l’entoure. La lumière devient vibrante. C’est la puissance du sensible qui se propose à notre regard. Chaque tableau est passage ombre/lumière. Subtil. Envoûtant.

**Patrice POUTOUT**, sculpteur, est des leurs. Ami invité par ces peintres, c’est avec bonheur que nous le présentons pour la première fois à Lodève. Il vit et travaille à Sault (Vaucluse). Il est de cette grande famille de sculpteurs de l’essentiel, de la forme pure dégagée d’un bavardage complaisant flattant le recyclage et le post-moderne. Ici pas d’accumulation mais un dégraissage, un polissage, une tension de la force primaire. La forme est stable, noble, elle nous donne équilibre et respect. Qu’elle soit de bois ou de métal, la langue de Poutout dit justesse et vérité.

Début : 2026-02-07

Fin : 2026-04-11

https://www.instagram.com/galerie_fleury_lodeve/

Galerie Fleury 10 rue Fleury Lodève



