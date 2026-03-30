Exposition

Brandonnet Aveyron

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-08

fin : 2026-05-05

Date(s) :

2026-04-08

Exposition REVERIES de Laurent MULLER, dans la salle multi activités (58 place du Bourg). Vernissage le 8 avril à 18 h 30.

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Brandonnet 12350 Aveyron Occitanie +33 5 65 63 77 94

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English :

REVERIES exhibition by Laurent MULLER, in the multi-activity room (58 place du Bourg). Opening April 8 at 6:30 pm.

L’événement Exposition Brandonnet a été mis à jour le 2026-03-25 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)