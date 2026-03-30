Exposition Brandonnet
Exposition Brandonnet mercredi 8 avril 2026.
Exposition
Brandonnet Aveyron
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-08
fin : 2026-05-05
Date(s) :
2026-04-08
Exposition REVERIES de Laurent MULLER, dans la salle multi activités (58 place du Bourg). Vernissage le 8 avril à 18 h 30.
.
Brandonnet 12350 Aveyron Occitanie +33 5 65 63 77 94
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
REVERIES exhibition by Laurent MULLER, in the multi-activity room (58 place du Bourg). Opening April 8 at 6:30 pm.
L’événement Exposition Brandonnet a été mis à jour le 2026-03-25 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)