Le peintre et sculpteur Picasso, son ami le photographe Brassaï, le collectionneur Michael Eckel et la galerie Fleury de Lodève ensemble du 26 juin au 26 juillet 2025.

Picasso a toujours sculpté mais ses pièces ne sortaient jamais de l’atelier. En 1930, son ami Brassaï se met à les photographier très régulièrement pendant 15 ans.

Les premières images furent publiées en 1933 dans la revue Minotaure de André Breton, puis sous la forme d’un album intitulé “les sculptures de Picasso” en 1949, préfacé par le marchand d’art Daniel-Henry Kahnweiler. Celui-ci connaissait très bien Picasso pour avoir défendu les Demoiselles d’Avignon en 1907.

Brassaï, ami de Picasso jusqu’à sa mort en 1973, écrivit le livre “Conversation avec Picasso”, incontournable pour la compréhension de la pensée de son ami espagnol.

Les clichés du hongrois Brassaï servirent à établir le catalogue raisonné des sculptures, à l’initiative de l’éditeur de Stuttgart Gerd Hatje qui avait chargé l’historien d’art Werner Spies du projet de livre. La première édition date de 1971. Les 87 tirages de Brassaï furent gardés par la maison d’édition jusqu’en 2004. Ils furent acquis par Michael Eckel collectionneur passionné.

En 2024, Michael Eckel fait la connaissance de Madeleine et Benoît Delescluse galeristes à Lodève, ville qu’il chérissait pour sa qualité de vie et son humanité.

Par amitié et parce que l’histoire de ces photographies de Brassaï est née sous le signe de l’amitié, Michael Eckel a confié le soin à la galerie Fleury de Lodève d’exposer 47 de ces photographies exceptionnelles.

Michael Eckel ne verra pas cette exposition. Il est mort le 2 mai 2025.

Nous remercions Annette Kulenkampff, son épouse, de nous avoir aidé à réaliser ce projet qu’il souhaitait tant… “Brassaï, Picasso à Lodève”.

Galerie Fleury, Benoît Delescluse

