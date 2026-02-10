Exposition Brazzaville autre terre du wax… Maison de la Vie Associative Reims

Exposition Brazzaville autre terre du wax…

Maison de la Vie Associative 122 bis Rue du Barbâtre Reims Marne

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Entrée libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-02 09:00:00

fin : 2026-03-21 22:00:00

Date(s) :

2026-03-02

Tout public

Le Comité de Jumelage Reims-Brazzaville organise une exposition de peinture intitulée Brazzaville autre terre du wax… créée par l’artiste peintre Anne-Sophie BLAS. .

Maison de la Vie Associative 122 bis Rue du Barbâtre Reims 51100 Marne Grand Est +33 7 85 28 13 03

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Exposition Brazzaville autre terre du wax…

L’événement Exposition Brazzaville autre terre du wax… Reims a été mis à jour le 2026-02-10 par ADT de la Marne