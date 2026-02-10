Exposition Brazzaville autre terre du wax… Maison de la Vie Associative Reims
Exposition Brazzaville autre terre du wax… Maison de la Vie Associative Reims lundi 2 mars 2026.
Exposition Brazzaville autre terre du wax…
Maison de la Vie Associative 122 bis Rue du Barbâtre Reims Marne
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Entrée libre
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-02 09:00:00
fin : 2026-03-21 22:00:00
Date(s) :
2026-03-02
Tout public
Le Comité de Jumelage Reims-Brazzaville organise une exposition de peinture intitulée Brazzaville autre terre du wax… créée par l’artiste peintre Anne-Sophie BLAS. .
Maison de la Vie Associative 122 bis Rue du Barbâtre Reims 51100 Marne Grand Est +33 7 85 28 13 03
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Exposition Brazzaville autre terre du wax…
L’événement Exposition Brazzaville autre terre du wax… Reims a été mis à jour le 2026-02-10 par ADT de la Marne