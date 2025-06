Exposition « Brecht Evens. Le Repaire de la Méduse » 12e Biennale du 9e art Esplanade de la Laïcité Cherbourg-en-Cotentin 21 juin 2025 07:00

Exposition « Brecht Evens. Le Repaire de la Méduse » 12e Biennale du 9e art Esplanade de la Laïcité Centre culturel Le Quasar Musée Thomas Henry Cherbourg-en-Cotentin Manche

Début : Vendredi Vendredi 2025-06-21

fin : 2025-11-16

2025-06-21

Le musée met à l’honneur l’artiste Brecht Evens, auteur majeur de la nouvelle bande dessinée dans le cadre de la 12e Biennale du 9e art de Cherbourg-en-Cotentin.

L’exposition inédite intitulée « Brecht Evens. Le Repaire de la Méduse » prend place et recrée l’univers de Brecht Evens au sein de la Grande Galerie de l’exposition temporaire jusqu’au 16 novembre 2025.

Cette première grande exposition monographique dédiée à Brecht Evens en France est produite en partenariat avec Amélie Payan et l’Atelier Michael Woolworth.

Du mardi au vendredi 10h 12h30 / 14h -18h

Samedi et dimanche 13h 18h

Fermé le lundi

TOUTES LES INFOS ET PROGRAMME COMPLET sur cherbourg.fr

https://www.cherbourg.fr/…/manifest…/biennale-du-9e-art/

Esplanade de la Laïcité Centre culturel Le Quasar Musée Thomas Henry

Cherbourg-en-Cotentin 50100 Manche Normandie +33 2 33 23 39 33 musees@cherbourg.fr

English : Exposition « Brecht Evens. Le Repaire de la Méduse » 12e Biennale du 9e art

As part of the 12th Cherbourg-en-Cotentin Biennale du 9e art, the museum is honoring Brecht Evens, a major author of new comics.

The exhibition, entitled « Brecht Evens. Le Repaire de la Méduse » recreates the world of Brecht Evens in the Grande Galerie temporary exhibition until November 16, 2025.

This first major monographic exhibition dedicated to Brecht Evens in France is produced in partnership with Amélie Payan and Atelier Michael Woolworth.

Tuesday to Friday: 10am 12:30pm / 2pm 6pm

Saturday and Sunday: 1pm 6pm

Closed on Monday

ALL INFO AND FULL SCHEDULE on cherbourg.fr

https://www.cherbourg.fr/…/manifest…/biennale-du-9e-art/

German :

Das Museum ehrt den Künstler Brecht Evens, einen bedeutenden Autor des neuen Comics, im Rahmen der 12. Biennale der 9. Kunst in Cherbourg-en-Cotentin.

Die neuartige Ausstellung mit dem Titel « Brecht Evens. Le Repaire de la Méduse » nimmt ihren Platz ein und erschafft die Welt von Brecht Evens innerhalb der Großen Galerie der Sonderausstellung bis zum 16. November 2025 neu.

Diese erste große monografische Ausstellung, die Brecht Evens in Frankreich gewidmet ist, wird in Partnerschaft mit Amélie Payan und dem Atelier Michael Woolworth produziert.

Dienstag bis Freitag: 10h 12h30 / 14h -18h

Samstag und Sonntag: 13h 18h

Montag geschlossen

ALLE INFOS UND VOLLSTÄNDIGES PROGRAMM auf cherbourg.fr

https://www.cherbourg.fr/…/manifest…/biennale-du-9e-art/

Italiano :

Il museo rende omaggio a Brecht Evens, figura di spicco della nuova scena del fumetto, nell’ambito della 12ª Biennale d’arte di Cherbourg-en-Cotentin.

La mostra, intitolata « Brecht Evens. Le Repaire de la Méduse », ricrea il mondo di Brecht Evens nella Grande Galerie dell’esposizione temporanea fino al 16 novembre 2025.

Questa prima grande mostra monografica dedicata a Brecht Evens in Francia è realizzata in collaborazione con Amélie Payan e l’Atelier Michael Woolworth.

Da martedì a venerdì: 10.00-12.30 / 14.00-18.00

Sabato e domenica: 13.00-18.00

Chiuso il lunedì

INFO E PROGRAMMA COMPLETI su cherbourg.fr

https://www.cherbourg.fr/…/manifest…/biennale-du-9e-art/

Espanol :

El museo rinde homenaje a Brecht Evens, figura capital de la nueva escena del cómic, en el marco de la 12ª Bienal de 9ª Arte de Cherburgo-en-Cotentin.

La exposición, titulada « Brecht Evens. Le Repaire de la Méduse » recrea el universo de Brecht Evens en la Grande Galerie de la exposición temporal hasta el 16 de noviembre de 2025.

Esta primera gran exposición monográfica dedicada a Brecht Evens en Francia se realiza en colaboración con Amélie Payan y el Atelier Michael Woolworth.

Martes a viernes: 10.00 h 12.30 h / 14.00 h 18.00 h

Sábado y domingo: 13.00 h 18.00 h

Lunes cerrado

INFORMACIÓN COMPLETA Y PROGRAMA en cherbourg.fr

https://www.cherbourg.fr/…/manifest…/biennale-du-9e-art/

