Exposition « BRIANTI et ses peintres de Picasso à Pontormo ! » TARBES Tarbes

Exposition « BRIANTI et ses peintres de Picasso à Pontormo ! » TARBES Tarbes mardi 26 août 2025.

Exposition « BRIANTI et ses peintres de Picasso à Pontormo ! »

TARBES 8 avenue des Tilleuls Tarbes Hautes-Pyrénées

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-08-26

fin : 2025-09-26

Date(s) :

2025-08-26

Né à Agen en 1938, Jacques Brianti développe depuis plus de soixante ans une œuvre personnelle, nourrie par une grande curiosité et un regard attentif sur l’humain. Formé aux Beaux-Arts de Toulouse, il enseigne les arts plastiques en 1956, développant une œuvre riche et multiple. Son parcours est marqué par des collaborations avec le théâtre, exploration du corps humain comme sujet central, recherches sur la couleur, l’espace, le mouvement, le geste, le mémoriel.

L’exposition BRIANTI et ses peintres de Picasso à Pontormo ! met en lumière les artistes qui ont compté pour lui Picasso, Cézanne, Pontormo, sources d’inspiration ou contrepoints critiques, ces grands noms deviennent les partenaires silencieux d’un dialogue pictural, personnel et vivant.

Mais au-delà des toiles, l’exposition propose aussi un parcours rétrospectif, jalonné de documents d’archives, de photographies, d’esquisses et de souvenirs visuels retraçant les temps forts de sa vie artistique. des premières expositions aux projets monumentaux, des collaborations scéniques aux moments d’introspection.

Un voyage au cœur d’une œuvre singulière, qui traverse les époques tout en restant ancrée dans le présent, toujours en mouvement et en questionnement.



> Plus d’infos Voir site internet (bloc Coordonnées)

> Exposition à découvrir du lundi au vendredi de 9h à 12h30 et de 13h30 à 17h

> Vernissage le jeudi 28 août à 18h

.

TARBES 8 avenue des Tilleuls Tarbes 65000 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 61 39 69 65 maisonregion.tarbes@laregion.fr

English :

Born in Agen in 1938, Jacques Brianti has been developing a personal body of work for over sixty years, fueled by a great curiosity and a keen eye for the human condition. Trained at the Beaux-Arts in Toulouse, he began teaching visual arts in 1956, developing a rich and varied body of work. His career has been marked by collaborations with the theater, exploring the human body as a central subject, and research into color, space, movement, gesture and memory.

The exhibition « BRIANTI and his painters, from Picasso to Pontormo » highlights the artists who have counted for him: Picasso, Cézanne, Pontormo, sources of inspiration or critical counterpoints, these great names become the silent partners of a personal and lively pictorial dialogue.

But beyond the canvases, the exhibition also offers a retrospective journey, punctuated by archival documents, photographs, sketches and visual memorabilia retracing the high points of his artistic life. from early exhibitions to monumental projects, from stage collaborations to moments of introspection.

A journey to the heart of a singular body of work that spans the ages yet remains rooted in the present, always moving and questioning.

?

> Further information: See website (Contact block)

> Exhibition open Monday to Friday, 9am to 12:30pm and 1:30pm to 5pm

> Opening on Thursday, August 28 at 6pm

German :

Jacques Brianti, 1938 in Agen geboren, entwickelt seit über sechzig Jahren ein persönliches Werk, das von einer großen Neugier und einem aufmerksamen Blick für das Menschliche genährt wird. Nach seiner Ausbildung an der Kunsthochschule in Toulouse lehrt er seit 1956 bildende Kunst und entwickelt ein reiches und vielfältiges Werk. Sein Werdegang ist geprägt von der Zusammenarbeit mit dem Theater, der Erforschung des menschlichen Körpers als zentrales Thema, Untersuchungen zu Farbe, Raum, Bewegung, Geste und Erinnerung.

Die Ausstellung « BRIANTI und seine Maler von Picasso bis Pontormo » beleuchtet die Künstler, die für ihn wichtig waren: Picasso, Cézanne, Pontormo, Inspirationsquellen oder kritische Kontrapunkte, diese großen Namen werden zu stillen Partnern eines malerischen, persönlichen und lebendigen Dialogs.

Neben den Gemälden bietet die Ausstellung aber auch eine retrospektive Reise, die mit Archivmaterial, Fotografien, Skizzen und visuellen Erinnerungen gespickt ist und die Höhepunkte seines künstlerischen Lebens nachzeichnet. die Geschichte des Künstlers reicht von den ersten Ausstellungen bis hin zu monumentalen Projekten, von der Zusammenarbeit auf der Bühne bis hin zu Momenten der Introspektion.

Eine Reise in das Innere eines einzigartigen Werks, das die Epochen durchquert und gleichzeitig in der Gegenwart verwurzelt bleibt, immer in Bewegung und in Frage gestellt.

?

> Weitere Informationen: Siehe Website (Block Kontaktdaten)

> Die Ausstellung ist montags bis freitags von 9.00 bis 12.30 Uhr und von 13.30 bis 17.00 Uhr zu besichtigen

> Vernissage am Donnerstag, den 28. August um 18 Uhr

Italiano :

Nato ad Agen nel 1938, Jacques Brianti sviluppa da oltre sessant’anni un lavoro personale, alimentato da una grande curiosità e da un occhio attento alla condizione umana. Formatosi alle Beaux-Arts di Tolosa, ha iniziato a insegnare arti visive nel 1956, sviluppando un corpus di opere ricco e variegato. La sua carriera è stata segnata da collaborazioni con il teatro, dall’esplorazione del corpo umano come soggetto centrale e dalla ricerca su colore, spazio, movimento, gesto e memoria.

La mostra « BRIANTI e i suoi pittori da Picasso a Pontormo » mette in luce gli artisti che sono stati importanti per lui: Picasso, Cézanne, Pontormo, fonti di ispirazione o contrappunti critici, questi grandi nomi diventano i silenziosi partner di un personale e vivace dialogo pittorico.

Ma oltre ai dipinti, la mostra offre anche un percorso retrospettivo, scandito da documenti d’archivio, fotografie, schizzi e ricordi visivi che ripercorrono i momenti salienti della sua vita artistica. dalle prime mostre ai progetti monumentali, dalle collaborazioni sul palco ai momenti di introspezione.

È un viaggio nel cuore di un’opera singolare che attraversa le epoche pur rimanendo radicata nel presente, sempre in movimento e in discussione.

?

> Ulteriori informazioni: vedere il sito web (blocco dei contatti)

> La mostra è aperta dal lunedì al venerdì, dalle 9.00 alle 12.30 e dalle 13.30 alle 17.00

> Inaugurazione giovedì 28 agosto alle 18.00

Espanol :

Nacido en Agen en 1938, Jacques Brianti lleva más de sesenta años desarrollando una obra personal, alimentada por una gran curiosidad y un ojo agudo para la condición humana. Formado en las Bellas Artes de Toulouse, comenzó a enseñar artes visuales en 1956, desarrollando una obra rica y variada. Su carrera ha estado marcada por la colaboración con el teatro, la exploración del cuerpo humano como tema central y la investigación del color, el espacio, el movimiento, el gesto y la memoria.

La exposición « BRIANTI y sus pintores, de Picasso a Pontormo » pone de relieve los artistas que han sido importantes para él: Picasso, Cézanne, Pontormo, fuentes de inspiración o contrapuntos críticos, estos grandes nombres se convierten en los interlocutores silenciosos de un diálogo pictórico personal y vivo.

Pero más allá de los cuadros, la exposición propone también un recorrido retrospectivo, salpicado de documentos de archivo, fotografías, bocetos y recuerdos visuales que recorren los momentos culminantes de su vida artística. de las primeras exposiciones a los proyectos monumentales, de las colaboraciones escénicas a los momentos de introspección.

Es un viaje al corazón de una obra singular que se extiende a lo largo del tiempo, pero que permanece anclada en el presente, siempre conmovedora y cuestionadora.

?

> Más información: Véase el sitio web (Bloque de datos de contacto)

> Exposición abierta de lunes a viernes, de 9.00 a 12.30 h. y de 13.30 a 17.00 h

> Inauguración el jueves 28 de agosto a las 18.00 horas

L’événement Exposition « BRIANTI et ses peintres de Picasso à Pontormo ! » Tarbes a été mis à jour le 2025-07-27 par OT de Tarbes|CDT65