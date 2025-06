Exposition Briata, peintre d’ici et de l’ailleurs La Ciotat 11 juillet 2025 07:00

Bouches-du-Rhône

Exposition Briata, peintre d'ici et de l'ailleurs Du 11/07 au 06/09/2025 du lundi au samedi.

Chapelle des pénitents bleus :

Du mardi au samedi de 10h à 13h et de 16h à 20h

Fermé les vendredi 15 et samedi 16 août



Médiathèque Simone Veil :

Du lundi au samedi de 9h à 13h

Fermé le lundi 14 juillet e du lundi 11 au dimanche 17 août.

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2025-07-11

fin : 2025-09-06

Date(s) :

2025-07-11

Découvrez à la chapelle des pénitents bleus l’exposition Briata, peintre d’ici et de l’ailleurs, consacrée à l’immense artiste marseillais Georges Briata.

Cette exposition, plus qu’un hommage, est une invitation au voyage dans l’œuvre de l’artiste et dans les nombreux paysages et contrées qu’il a représentés. Le Japon, les îles Marquises, New York, mais aussi la Provence chère à son cœur sont à découvrir au cours de cette exposition évènement à la chapelle des pénitents bleus mais aussi à la médiathèque Simone Veil qui présentera quelques lithographies et peintures originales.



C’est une très belle exposition de ce peintre de la couleur qui nous partage sa vision du monde.



Tâches de lumières, lignes géométriques, compositions rythmées, ondulations des formes. Dans son œuvre tout devient symphonie. L’artiste peint inlassablement, ce qu’il fera toute sa vie se forgeant ainsi un style, un geste unique.



Cette exposition invite le visiteur à découvrir ou redécouvrir l’artiste, à s’évader dans l’ailleurs, dans l’univers du peintre, dans cette beauté des lieux cachés sublimés par les couleurs intenses et les détails intimistes. .

Chapelle des Pénitents Bleus, Médiathèque Simone Veil

La Ciotat 13600 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 08 61 32

English :

At the Chapelle des pénitents bleus, discover the exhibition Briata, peintre d’ici et de l’ailleurs, devoted to the great Marseilles artist Georges Briata.

German :

Entdecken Sie in der Chapelle des pénitents bleus die Ausstellung Briata, peintre d’ici et de l’ailleurs, die dem großen Künstler Georges Briata aus Marseille gewidmet ist.

Italiano :

Scoprite la mostra Briata, peintre d’ici et de l’ailleurs alla Chapelle des pénitents bleus, dedicata al grande artista marsigliese Georges Briata.

Espanol :

Descubra la exposición Briata, peintre d’ici et de l’ailleurs en la Chapelle des pénitents bleus, dedicada al gran artista marsellés Georges Briata.

