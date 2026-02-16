Exposition Brice Gelot “Straight Out The Hood” Nest Gallery Aix-en-Provence

Exposition Brice Gelot “Straight Out The Hood”

Du 07/03 au 04/04/2026 tous les jours de 11h à 19h. Nest Gallery 28 rue Portalis Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

Début : 2026-03-07 11:00:00

fin : 2026-04-04 19:00:00

2026-03-07

Nest Gallery présente Straight Out The Hood , exposition personnelle du photographe Brice Gelot. À travers une photographie en noir et blanc brute et documentaire, l’artiste documente les cultures urbaines et la communauté du tatouage autour du globe.

Nest Gallery invite le public au vernissage de l’exposition personnelle du photographe Brice Gelot, dont le travail en noir et blanc s’inscrit dans une démarche documentaire et immersive le 6 mars de 19h à 22h. .

Nest Gallery 28 rue Portalis Aix-en-Provence 13100 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 58 94 87 06 contact@nestgallery.fr

Nest Gallery presents Straight Out The Hood , a solo exhibition by photographer Brice Gelot. Through raw, documentary black-and-white photography, the artist documents urban cultures and the tattoo community around the globe.

