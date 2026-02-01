Exposition Brikol&Go Hilsenheim
61 rue d’Ebersmunster Hilsenheim Bas-Rhin
Début : Samedi 2026-02-28 10:00:00
fin : 2026-02-28 18:00:00
Exposition 100% Lego Petite restauration sur place, vente de Lego, vrac Lego et Duplo pour les petits… .
61 rue d’Ebersmunster Hilsenheim 67600 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 85 40 01
