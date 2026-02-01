Exposition Brikol&Go Hilsenheim

Exposition Brikol&Go Hilsenheim samedi 28 février 2026.

Exposition Brikol&Go

61 rue d’Ebersmunster Hilsenheim Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Début : Samedi 2026-02-28 10:00:00
fin : 2026-02-28 18:00:00

Date(s) :
2026-02-28 2026-03-01

Exposition 100% Lego Petite restauration sur place, vente de Lego, vrac Lego et Duplo pour les petits…   .

61 rue d’Ebersmunster Hilsenheim 67600 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 85 40 01 

L’événement Exposition Brikol&Go Hilsenheim a été mis à jour le 2026-02-18 par Office de tourisme du Grand Ried