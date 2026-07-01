Exposition : briqueteries et tuileries de Bosroumois et alentours, Maison de la Terre, Bosroumois

Informations pratiques

Exposition : briqueteries et tuileries de Bosroumois et alentours Dimanche 20 septembre, 14h00 Maison de la Terre Eure

2€ adultes, 1€ enfants.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Visite libre de la parite muséale et exposition sous forme d’un parcourt photographique sur les briqueteries et tuileries de Bosroumois et des environs

Maison de la Terre 12 rue du Maréchal Leclerc, Le Bosc-Roger-en-Roumois, 27670 Bosroumois Bosroumois 27670 Le Bosc-Roger-en-Roumois Eure Normandie 06 15 63 24 64 http://www.maisondelaterre27.sitew.fr La maison de la terre présente le patrimoine potier, tuilier et briquetier du Roumois ainsi que l’histoire exceptionnelle de l’argile noire de la carrière de la terre à pot en forêt de La Londe.

Visite libre de la parite muséale et exposition sous forme d’un parcourt photographique sur les briqueteries et tuileries de Bosroumois et des environs

©maryline lheureux