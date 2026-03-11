Exposition Broderies Encagnane Aix-en-Provence

Exposition Broderies

Du 27/04 au 13/05/2026. Encagnane 27 Avenue De Tübingen Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

Suite au succès de la première présentation des broderies en décembre 2025, nous avons le plaisir d’accueillir une nouvelle fois dans nos locaux les œuvres de l’exposition Broderies, 2e édition.

Sont exposées les dernières productions brodées, en résonance avec les questions de la migration

Des petits points pour de grands pas, œuvre collective à laquelle est associé un poème de Nelly Sachs, poétesse juive allemande réfugiée en Suède, dont la déclaration résonne de nos intentions.



Le vent nous poussera, des œuvres singulières brodées sur des photographies de Raymond Depardon, David Seymour, Larry Towell, Top-Rapho, Moises Saman, Chris Anderson, Francesco Zizola, Paolo Pellegrin, Abbas Kiarostami, Max Pam… Photographies transférées sur tissu rebrodé.



Un herbier sans frontières, si nous humains, confrontés aux plus grandes situations de détresse, sommes empêchés de passer librement les frontières pour trouver refuge ailleurs. Les plantes, les arbres, les fleurs, aidés des insectes, des oiseaux, des papillons, de nos amis les escargots et quelques fois des pas. Par ciel ou par terre, ils courent la planète joyeusement sans rien qui les arrête !



// L’atelier de création textile du Collectif AGIR /

L’atelier de création textile du Collectif AGIR, créé en 2018, se compose d’une équipe de bénévoles et a pour objet d’intégrer les migrants, demandeurs d’asile, par une activité de création. Il se réunit chaque semaine au local du Collectif AGIR.

Coudre, broder, tisser, tricoter sont des pratiques familières, artisanales ou artistiques tout autour de la planète. L’ atelier propose de les mettre en œuvre dans une visée créative échanger les savoir-faire, jouer avec, les détourner, les réinventer, les exposer. Ces pratiques débouchent sur des productions qui résonnent des questions de notre temps et sont vecteur de rencontres. .

Following the success of the first presentation of the embroideries in December 2025, we are delighted to welcome back to our premises the works in the exhibition Broderies, 2nd edition.

