[Exposition] Brokoa : l’héritage des chaloupes biscayennes, Port de pêche, Saint-Jean-de-Luz

Informations pratiques

[Exposition] Brokoa : l’héritage des chaloupes biscayennes 19 et 20 septembre Port de pêche Pyrénées-Atlantiques

Gratuit. Sans réservation.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

L’association Itsas Begia vous invite à découvrir une exposition consacrée aux chaloupes biscayennes du XIXe siècle, à leur construction et à leurs usages.

Pièce maîtresse de l’exposition, la chaloupe Brokoa, réalisée d’après un plan de 1880, témoigne du savoir-faire des charpentiers de marine et de l’importance de ces embarcations dans le patrimoine maritime basque.

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Samedi et dimanche : 10h00 à 12h00 – 14h00 à 18h00

Port de pêche Quai Maréchal Leclerc, 64500 Saint-Jean-de-Luz Saint-Jean-de-Luz 64500 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine

L’association Itsas Begia vous invite à découvrir une exposition consacrée aux chaloupes biscayennes du XIXe siècle, à leur construction et à leurs usages.

© Illustration – Jean-Louis Boss