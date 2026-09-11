[Exposition] Brokoa : l’héritage des chaloupes biscayennes, Port de pêche, Saint-Jean-de-Luz
samedi 19 septembre 2026 · Port de pêche · Saint-Jean-de-Luz
Informations pratiques
[Exposition] Brokoa : l’héritage des chaloupes biscayennes 19 et 20 septembre Port de pêche Pyrénées-Atlantiques
Gratuit. Sans réservation.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00
L’association Itsas Begia vous invite à découvrir une exposition consacrée aux chaloupes biscayennes du XIXe siècle, à leur construction et à leurs usages.
Pièce maîtresse de l’exposition, la chaloupe Brokoa, réalisée d’après un plan de 1880, témoigne du savoir-faire des charpentiers de marine et de l’importance de ces embarcations dans le patrimoine maritime basque.
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Samedi et dimanche : 10h00 à 12h00 – 14h00 à 18h00
Port de pêche Quai Maréchal Leclerc, 64500 Saint-Jean-de-Luz Saint-Jean-de-Luz 64500 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine
L’association Itsas Begia vous invite à découvrir une exposition consacrée aux chaloupes biscayennes du XIXe siècle, à leur construction et à leurs usages.
© Illustration – Jean-Louis Boss
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