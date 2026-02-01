Exposition Bruit de Mots Maison-Musée Raymond Devos Saint-Rémy-lès-Chevreuse
10 rue de Paris Saint-Rémy-lès-Chevreuse Yvelines
Début : 2026-02-21 14:00:00
fin : 2026-06-28 18:00:00
2026-02-21
La Maison Raymond Devos présente dans son jardin l’exposition Bruits de mots de Bruno Ducourant, une déambulation ludique et poétique autour des expressions de la langue française.
10 rue de Paris Saint-Rémy-lès-Chevreuse 78470 Yvelines Île-de-France +33 1 30 47 76 71 contact@fondationraymonddevos.fr
In its garden, the Maison Raymond Devos presents Bruno Ducourant?s exhibition Bruits de mots , a playful and poetic stroll around the expressions of the French language.
