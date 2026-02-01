Exposition Bruit de Mots Maison-Musée Raymond Devos Saint-Rémy-lès-Chevreuse

Exposition Bruit de Mots Maison-Musée Raymond Devos Saint-Rémy-lès-Chevreuse samedi 21 février 2026.

Exposition Bruit de Mots Maison-Musée Raymond Devos

10 rue de Paris Saint-Rémy-lès-Chevreuse Yvelines

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-21 14:00:00
fin : 2026-06-28 18:00:00

Date(s) :
2026-02-21

La Maison Raymond Devos présente dans son jardin l’exposition Bruits de mots de Bruno Ducourant, une déambulation ludique et poétique autour des expressions de la langue française.
  .

10 rue de Paris Saint-Rémy-lès-Chevreuse 78470 Yvelines Île-de-France +33 1 30 47 76 71  contact@fondationraymonddevos.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

In its garden, the Maison Raymond Devos presents Bruno Ducourant?s exhibition Bruits de mots , a playful and poetic stroll around the expressions of the French language.

L’événement Exposition Bruit de Mots Maison-Musée Raymond Devos Saint-Rémy-lès-Chevreuse a été mis à jour le 2026-02-10 par Conseil Départemental des Yvelines