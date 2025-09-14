Exposition « Bruits de comptoir, Bruisse-mémoire » Plaisance

Exposition « Bruits de comptoir, Bruisse-mémoire » Plaisance dimanche 14 septembre 2025.

Exposition « Bruits de comptoir, Bruisse-mémoire »

Ancienne école Plaisance Aveyron

Début : Samedi 2025-09-14

fin : 2025-09-21

2025-09-14 2025-09-20

Venez nombreux à l’exposition des mémoires de Plaisance !

Exposition sur les mémoires de Plaisance:

« Bruits de Comptoirs , Bruisse-Mémoire » .

Ancienne école Plaisance 12550 Aveyron Occitanie

English :

Come one, come all to the Plaisance memories exhibition!

German :

Kommen Sie zahlreich zur Ausstellung der Erinnerungen von Piacenza!

Italiano :

Venite tutti alla mostra Plaisance memories!

Espanol :

Vengan todos a la exposición de recuerdos de Plaisance

L’événement Exposition « Bruits de comptoir, Bruisse-mémoire » Plaisance a été mis à jour le 2025-09-12 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)