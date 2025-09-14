Exposition « Bruits de comptoir, Bruisse-mémoire » Plaisance
Exposition « Bruits de comptoir, Bruisse-mémoire » Plaisance dimanche 14 septembre 2025.
Exposition « Bruits de comptoir, Bruisse-mémoire »
Ancienne école Plaisance Aveyron
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2025-09-14
fin : 2025-09-21
Date(s) :
2025-09-14 2025-09-20
Venez nombreux à l’exposition des mémoires de Plaisance !
Exposition sur les mémoires de Plaisance:
« Bruits de Comptoirs , Bruisse-Mémoire » .
Ancienne école Plaisance 12550 Aveyron Occitanie
English :
Come one, come all to the Plaisance memories exhibition!
German :
Kommen Sie zahlreich zur Ausstellung der Erinnerungen von Piacenza!
Italiano :
Venite tutti alla mostra Plaisance memories!
Espanol :
Vengan todos a la exposición de recuerdos de Plaisance
L’événement Exposition « Bruits de comptoir, Bruisse-mémoire » Plaisance a été mis à jour le 2025-09-12 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)