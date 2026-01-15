Exposition Brunilda a la Plata Le Grand Off de la bande dessinée Hôtel Saint Simon Angoulême

Exposition Brunilda a la Plata Le Grand Off de la bande dessinée

Hôtel Saint Simon 15 rue de la Cloche Verte Angoulême Charente

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-29

fin : 2026-02-01

Date(s) :

2026-01-29

Plongez dans l’univers fascinant de Brunilda à la Plata, la bande dessinée de Genis Rigol.

.

Hôtel Saint Simon 15 rue de la Cloche Verte Angoulême 16000 Charente Nouvelle-Aquitaine

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Immerse yourself in the fascinating world of Brunilda à la Plata, the comic strip by Genis Rigol.

L’événement Exposition Brunilda a la Plata Le Grand Off de la bande dessinée Angoulême a été mis à jour le 2026-01-12 par Office de Tourisme du Pays d’Angoulême