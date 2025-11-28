Exposition Bruno Bourlé Auchan Pôle Europe Espace Snack’Art Mont-Saint-Martin
Exposition Bruno Bourlé Auchan Pôle Europe Espace Snack’Art Mont-Saint-Martin vendredi 28 novembre 2025.
Exposition Bruno Bourlé
Auchan Pôle Europe Espace Snack’Art 1 avenue de l’Europe Mont-Saint-Martin Meurthe-et-Moselle
Tarif : – – EUR
0
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche Vendredi 2025-11-28 09:00:00
fin : 2026-01-30 12:15:00
Date(s) :
2025-11-28
Exposition des photographies de Bruno Bourlé à l’espace Snack’Art, situé dans la galerie du centre commercial Auchan Pôle Europe.Tout public
0 .
Auchan Pôle Europe Espace Snack’Art 1 avenue de l’Europe Mont-Saint-Martin 54350 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 82 24 94 54
English :
Exhibition of Bruno Bourlé’s photographs at the Snack’Art space in the gallery of the Auchan Pôle Europe shopping center.
German :
Ausstellung der Fotografien von Bruno Bourlé im Raum Snack’Art, der sich in der Galerie des Einkaufszentrums Auchan Pôle Europe befindet.
Italiano :
Mostra di fotografie di Bruno Bourlé presso lo spazio Snack’Art nella galleria del centro commerciale Auchan Pôle Europe.
Espanol :
Exposición de fotografías de Bruno Bourlé en el espacio Snack’Art de la galería del centro comercial Auchan Pôle Europe.
L’événement Exposition Bruno Bourlé Mont-Saint-Martin a été mis à jour le 2025-09-25 par OT DU GRAND LONGWY