Exposition Bruno Bourlé Auchan Pôle Europe Espace Snack’Art Mont-Saint-Martin

Exposition Bruno Bourlé

Auchan Pôle Europe Espace Snack’Art 1 avenue de l’Europe Mont-Saint-Martin Meurthe-et-Moselle

Début : Dimanche Vendredi 2025-11-28 09:00:00

fin : 2026-01-30 12:15:00

2025-11-28

Exposition des photographies de Bruno Bourlé à l’espace Snack’Art, situé dans la galerie du centre commercial Auchan Pôle Europe.Tout public

Auchan Pôle Europe Espace Snack’Art 1 avenue de l’Europe Mont-Saint-Martin 54350 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 82 24 94 54

English :

Exhibition of Bruno Bourlé’s photographs at the Snack’Art space in the gallery of the Auchan Pôle Europe shopping center.

German :

Ausstellung der Fotografien von Bruno Bourlé im Raum Snack’Art, der sich in der Galerie des Einkaufszentrums Auchan Pôle Europe befindet.

Italiano :

Mostra di fotografie di Bruno Bourlé presso lo spazio Snack’Art nella galleria del centro commerciale Auchan Pôle Europe.

Espanol :

Exposición de fotografías de Bruno Bourlé en el espacio Snack’Art de la galería del centro comercial Auchan Pôle Europe.

