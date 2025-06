Exposition Bruno Catalano, Visite de l’atelier Place Medvode (Champ-de-Mars) Crest 28 juin 2025 14:30

Drôme

Bruno Catalano vous ouvre les portes de son atelier pour des visites exclusives à la découverte de ses techniques de travail.

Crest 26400 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 76 61 38 contact@centredartdecrest.fr

English :

Bruno Catalano opens the doors of his workshop for exclusive visits to discover his working techniques.

German :

Bruno Catalano öffnet die Türen seines Ateliers für exklusive Besuche, bei denen Sie seine Arbeitstechniken kennenlernen können.

Italiano :

Bruno Catalano apre le porte del suo laboratorio per visite esclusive alla scoperta delle sue tecniche di lavorazione.

Espanol :

Bruno Catalano abre las puertas de su taller a visitas exclusivas para descubrir sus técnicas de trabajo.

