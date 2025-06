Exposition Bruno Catalano, Visite musicale par Romain de Mesmay Place Medvode (Champ-de-Mars) Crest 9 juillet 2025 17:00

Drôme

Exposition Bruno Catalano, Visite musicale par Romain de Mesmay Place Medvode (Champ-de-Mars) Centre d’Art de Crest Crest Drôme

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Jeudi 2025-07-09 17:00:00

fin : 2025-08-14 17:30:00

Date(s) :

2025-07-09

2025-08-14

Découvrez l’exposition autrement, au son du violon alto, pour trente minutes d’évasion.,

Place Medvode (Champ-de-Mars) Centre d’Art de Crest

Crest 26400 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 76 61 38 contact@centredartdecrest.fr

English :

Discover the exhibition in a different way, to the sound of the viola, for thirty minutes of escapism,

German :

Entdecken Sie die Ausstellung auf eine andere Art und Weise, mit dem Klang der Viola-Violine, für dreißig Minuten, die Sie aus dem Alltag entführen,

Italiano :

Scoprite la mostra in modo diverso, al suono della viola, per trenta minuti di evasione,

Espanol :

Descubra la exposición de otra manera, al son de la viola, durante treinta minutos de evasión,

