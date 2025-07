Exposition Bruno SCHMELTZ au Casino Tranchant Bagnères-de-Bigorre

Exposition Bruno SCHMELTZ au Casino Tranchant Bagnères-de-Bigorre vendredi 11 juillet 2025.

Exposition Bruno SCHMELTZ

au Casino Tranchant BAGNERES-DE-BIGORRE Bagnères-de-Bigorre Hautes-Pyrénées

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-07-11

fin : 2025-09-30

Date(s) :

2025-07-11

Le Casino Tranchant et l’Office de tourisme Tourmalet Pic du Midi présentent l’exposition de peintures de Bruno SCHMELTZ.

Exposition visible jusqu’au 30 septembre aux horaires d’ouverture du Casino.

.

au Casino Tranchant BAGNERES-DE-BIGORRE Bagnères-de-Bigorre 65200 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 95 20 42

English :

The Casino Tranchant and the Tourist Office Tourmalet Pic du Midi present an exhibition of paintings by Bruno SCHMELTZ.

On view until September 30 during Casino opening hours.

German :

Das Casino Tranchant und das Fremdenverkehrsamt Tourmalet Pic du Midi präsentieren die Gemäldeausstellung von Bruno SCHMELTZ.

Die Ausstellung ist bis zum 30. September während der Öffnungszeiten des Casinos zu sehen.

Italiano :

Il Casinò di Tranchant e l’Ufficio del Turismo del Tourmalet Pic du Midi presentano una mostra di dipinti di Bruno SCHMELTZ.

La mostra può essere visitata fino al 30 settembre durante gli orari di apertura del Casinò.

Espanol :

El Casino Tranchant y la Oficina de Turismo del Tourmalet Pic du Midi presentan una exposición de pinturas de Bruno SCHMELTZ.

La exposición podrá visitarse hasta el 30 de septiembre en el horario de apertura del Casino.

L’événement Exposition Bruno SCHMELTZ Bagnères-de-Bigorre a été mis à jour le 2025-07-03 par Pôle du Tourmalet |CDT65