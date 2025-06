Exposition Brutta Matta « Vibrations chromatiques » Le Villare Villers-sur-Mer 29 juillet 2025 10:00

Calvados

Exposition Brutta Matta « Vibrations chromatiques » Le Villare 26 rue du Général de Gaulle Villers-sur-Mer Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2025-07-29 10:00:00

fin : 2025-08-03 12:30:00

Date(s) :

2025-07-29

Brutta Matta, artiste autodidacte et peintre de plein air, dévoile son univers où lumière et couleur s’entrelacent pour capturer l’émotion du moment. Inspiré par les grands maîtres et influencé par l’impressionnisme, il traduit la nature en une explosion de sensations, où chaque toile devient une immersion dans un paysage ressenti, et non figé. Chaque œuvre reflète une impression fugace du monde qui l’entoure.

Brutta Matta, artiste autodidacte et peintre de plein air, dévoile son univers où lumière et couleur s’entrelacent pour capturer l’émotion du moment. Inspiré par les grands maîtres et influencé par l’impressionnisme, il traduit la nature en une explosion de sensations, où chaque toile devient une immersion dans un paysage ressenti, et non figé. Chaque œuvre reflète une impression fugace du monde qui l’entoure. .

Le Villare 26 rue du Général de Gaulle

Villers-sur-Mer 14640 Calvados Normandie +33 2 31 14 51 65 villare@villers.fr

English : Exposition Brutta Matta « Vibrations chromatiques »

Brutta Matta, self-taught artist and plein-air painter, unveils his universe where light and color intertwine to capture the emotion of the moment. Inspired by the great masters and influenced by Impressionism, he translates nature into an explosion of sensations, where each canvas becomes an immersion in a landscape felt, not frozen. Each work reflects a fleeting impression of the world around him.

German : Exposition Brutta Matta « Vibrations chromatiques »

Brutta Matta, ein autodidaktischer Künstler und Freiluftmaler, enthüllt seine Welt, in der Licht und Farbe miteinander verwoben sind, um die Emotionen des Augenblicks einzufangen. Inspiriert von den großen Meistern und beeinflusst vom Impressionismus, übersetzt er die Natur in eine Explosion von Empfindungen, bei der jedes Bild zu einem Eintauchen in eine gefühlte, nicht eingefrorene Landschaft wird. Jedes Werk reflektiert einen flüchtigen Eindruck der Welt, die ihn umgibt.

Italiano :

Brutta Matta, artista autodidatta e pittore plein air, svela il suo universo in cui luce e colore si intrecciano per catturare l’emozione del momento. Ispirato dai grandi maestri e influenzato dall’Impressionismo, traduce la natura in un’esplosione di sensazioni, dove ogni tela diventa un’immersione in un paesaggio che si sente, non si congela. Ogni opera riflette un’impressione fugace del mondo che lo circonda.

Espanol :

Brutta Matta, artista autodidacta y pintor plein air, desvela su universo donde luz y color se entrelazan para captar la emoción del momento. Inspirado en los grandes maestros e influido por el Impresionismo, traduce la naturaleza en una explosión de sensaciones, donde cada lienzo se convierte en una inmersión en un paisaje que se siente, no se congela. Cada obra refleja una impresión fugaz del mundo que le rodea.

L’événement Exposition Brutta Matta « Vibrations chromatiques » Villers-sur-Mer a été mis à jour le 2025-06-23 par OT SPL Deauville