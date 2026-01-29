Exposition Buis par Guillaume Boisson TARBES Tarbes

Exposition Buis par Guillaume Boisson

Artiste sensible, Guillaume Boisson vit dans les Pyrénées où la nature qu’il aime tant, est devenue sa source d’inspiration essentielle.

Pour pallier aux traumatismes de la vie, il se réfugie dans son art, travaillant avec acharnement dans sa bulle. Il en oublie le temps et les tracas.

Le buis fut longtemps sacré à ses yeux.

Ce bois fait partie des couleurs des Pyrénées, son vert foncé ponctue son décor tout au long de l’année. Rien ne pouvait l’atteindre, jusqu’à ce qu’un terrible prédateur fit son apparition la pyrale du buis ; ravageant les bosquets, ne laissant derrière elle que décors de désolation. Dès lors, il devint indispensable à Guillaume Boisson de sauver ce bois dur et dense de l’oubli, avant, qui sait, qu’il ne disparaisse…

L’engouement que suscita la découverte de la sculpture fit naître lentement une passion dévorante pour ce bois si dur et coriace, un univers de courbes et de douceur en naquit, laissant libre cours à l’interprétation de chacun.

Offrir à ce bois si discret un bout d’éternité et lui rendre sa noblesse est en quelque sorte sa quête, révéler son âme par le biais de ses outils, tel est le travail de Guillaume Boisson.

La blancheur du buis peut rappeler la couleur de l’ivoire, sa douceur après polissage aussi.

Surtout ne pas copier, il veut que l’aventure qu’il partage avec ce bois leur appartienne, à lui et le buis…

> Exposition à découvrir du lundi au vendredi de 9h30 à 12h30 et de 14h à 18h

TARBES 3 Cours Gambetta Tarbes 65000 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 51 30 31 accueil@tarbes-tourisme.fr

English :

A sensitive artist, Guillaume Boisson lives in the Pyrenees, where the nature he loves so much has become his essential source of inspiration.

To compensate for the traumas of life, he takes refuge in his art, working relentlessly in his own bubble. He forgets about time and worries.

Boxwood has long been sacred to him.

This wood is one of the colors of the Pyrenees, its dark green punctuating the decor throughout the year. Nothing could harm it, until a terrible predator appeared on the scene: the boxwood borer; ravaging the groves, leaving behind only desolate scenery. From then on, Guillaume Boisson had to save this hard, dense wood from oblivion, before, who knows, it disappeared…

The infatuation aroused by the discovery of sculpture slowly gave rise to an all-consuming passion for this tough, hard wood, and a universe of curves and softness was born, giving free rein to individual interpretation.

Guillaume Boisson’s quest is to give this discreet wood a piece of eternity and restore its nobility, revealing its soul through his tools.

The whiteness of boxwood can recall the color of ivory, as can its softness after polishing.

Above all, he doesn’t want to copy. He wants the adventure he shares with this wood to belong to him and the boxwood?

> Exhibition open Monday to Friday, 9:30 a.m. to 12:30 p.m. and 2 p.m. to 6 p.m

