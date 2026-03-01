Exposition BUSY Château de Bussy-Rabutin Bussy-le-Grand

Exposition BUSY

Château de Bussy-Rabutin 12 Rue du Château Bussy-le-Grand Côte-d’Or

Début : 2026-03-27 14:00:00

fin : 2026-06-28 18:00:00

2026-03-27

Dans le cadre de l’année Sévigné, découvrez la nouvelle exposition d’art contemporain en collaboration avec La Porcherie. lieu d’art contemporain au Château de Bussy-Rabutin ! Le Centre des monuments nationaux propose au château de Bussy-Rabutin l’exposition Busy . Fruit d’une collaboration avec La Porcherie, lieu d’art contemporain, elle a été placée sous le commissariat de l’artiste Rémi Tamain.

Il est des lames plus blessantes ou mutilantes que d’autres. La plume est de ces ultimes rapières…

Roger de Rabutin, d’ailleurs, était un fin bretteur en cela ! Cependant sa cousine, Marie de Rabutin Chantal, marquise de Sévigné, n’était pas en reste. Bon sang ne saurait mentir…

C’est de cette plume dont il sera question dans cette exposition. Ce savant assemblage des mots qui peuvent, si ce n’est faire réfléchir, faire fléchir les plus hardis.

Dans cette exposition, tantôt les visiteurs pourront découvrir des liens forts avec Madame de Sévigné ou son œuvre mais a contrario d’autres plus ténus qui nécessiteront de caresser l’intime de cette belle marquise tant éprise des mots et de bien d’autres choses…

Que ce soit Jérôme Considérant qui nous donnera des indications dans notre conduite de lecture au travers de ses panneaux de signalisations ; ou encore Rohan Graeffly qui ponctuera l’histoire esquissée des trois mousquetaires plasticiens au travers de quelques cartes postales ; mais aussi Rémi Tamain qui, organiquement, fera écho au siècle de Marie de Rabutin Chantal par quelques indiscrétions découvertes au travers de trous de serrures.

Tous trois proposeront des œuvres d’apparences légères… Cependant, après une lecture plus densifiée, ces dernières auront bien plus de complexités que l’on aurait pu imaginer.

Finalement un corps moins dégraissé de sens où pleins et déliés font échos aux envolées littéraires et aux bons mots de la divine épistolière. .

Château de Bussy-Rabutin 12 Rue du Château Bussy-le-Grand 21150 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté +33 3 80 96 00 03 chateau-de-bussy-rabutin@monuments-nationaux.fr

