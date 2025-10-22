Exposition C2 L’art !… Chemin De Tivoli Istres
Exposition C2 L’art !… Chemin De Tivoli Istres mercredi 22 octobre 2025.
Exposition C2 L’art !…
Du 22/10 au 28/11/2025 tous les jours.
Lundi au dimanche de 9h à 12h et de 14h à 18h, fermé le mardi, dimanche matin et les jours fériés).
Fermetures exceptionnelles vendredi 24 octobre, dimanche 2 novembre, lundi 3 novembre, week-end du 15 et 16 novembre. Chemin De Tivoli Chapelle Saint-Sulpice Istres Bouches-du-Rhône
Tarif : – –
L’exposition C2 L’art !… reconduite régulièrement à la chapelle Saint-Sulpice, fait souvent des choix particuliers en matière d’écritures artistiques ou à contre-courant des expressions académiques.
Avec le thème 2025, Sur la terre comme au ciel , proposé aux artistes invitées pour cette édition, Nicole Brousse, Dliss, Julie Pelletier, Monique Perrin et Oni, nous entrons dans des interprétations et interpénétrations d’œuvres qui font échos. A travers l’imaginaire et la singularité de chacune et avec leur sensibilité au monde et à la terre, on découvre un hymne au vivant fragile qu’il nous faut protéger.
Vernissage mercredi 22 octobre à 18h30.
Les artistes exposées
Nicole Brousse sculptures/ bronze- grès matières composites
Monique Perrin Techniques mixtes matières végétales peinture
Dliss Techniques mixtes matériaux divers/ installation murale
Julie Pelletier Techniques mixtes matières végétales installation peintures volumes
Oni Techniques mixtes matières végétales installation .
Chemin De Tivoli Chapelle Saint-Sulpice Istres 13800 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 13 29 50 83
English :
The C2 L?art !… exhibition, held regularly at the Chapelle Saint-Sulpice, often makes special choices in terms of artistic writing or counter-current academic expressions.
German :
Die Ausstellung C2 L?art !… , die regelmäßig in der Kapelle Saint-Sulpice wiederholt wird, trifft oft besondere Entscheidungen in Bezug auf künstlerische Schriften oder gegen den Strom der akademischen Ausdrucksformen.
Italiano :
La mostra C2 L’art !… , che si tiene regolarmente alla Chapelle Saint-Sulpice, fa spesso delle scelte particolari in termini di scrittura artistica o va controcorrente rispetto all’espressione accademica.
Espanol :
La exposición C2 L’art !… , que se celebra regularmente en la Chapelle Saint-Sulpice, suele hacer elecciones especiales en materia de escritura artística o ir a contracorriente de la expresión académica.
