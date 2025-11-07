Exposition « Ça carbure! » Dompierre-Becquincourt

Présentée pour la première fois en 2023 dans le cadre de la Triennale Art & Industrie de Dunkerque, l’exposition Ça carbure ! revient pour une seconde édition au sein du MuMo, pour sillonner la région Hauts-de-France.

Cette exposition interroge les enjeux environnementaux actuels et explore les réponses possibles face à la pollution et au réchauffement climatique.

À travers leurs œuvres, les artistes s’approprient la nature de manière originale et réfléchie. Des oiseaux imaginaires à un tabouret fait de plastique récupéré dans les océans, en passant par l’immensité des chantiers navals, ils transforment les écosystèmes et phénomènes naturels pour dénoncer les dérives écologiques.

Les médiateurs du musée mobile vous accueillent dans votre rencontre avec les œuvres.

Dompierre-Becquincourt 80980 Somme Hauts-de-France +33 3 22 84 78 84 c.megevand@coeurdeshautsdefrance.fr

