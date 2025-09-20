Exposition Ça roule en Joujoulac Musée Antoine Vivenel Compiègne

Focus sur les jouets roulants en bois laqué fabriqués dans le compiégnois. Exposition du 20/09 au 02/11 2025.

Au début du XXe siècle et jusqu’en 1969, ces jouets de locomotion sont fabriqués dans l’usine de Lacroix-Saint-Ouen. Camions, tracteurs, autobus, bateaux en bois soigneusement laqués font la renommée de la marque. En 1956, l’Oscar du jouet distingue même la reproduction en bois de la fameuse Citroën DS 19, célèbre modèle de voiture qui fête ses 70 ans cette année. Un témoignage de l’histoire industrielle de la région de Compiègne.

Pour l’occasion, deux modèles de cette voiture mythique seront exposés exceptionnellement dans la cour intérieure du musée Antoine Vivenel, samedi et dimanche aux horaires d’ouverture du musée.

