Exposition Cabane Bleue Les artistes en liberté Rue du Port Audenge

Exposition Cabane Bleue Les artistes en liberté

Rue du Port Cabane Bleue aux Artistes Audenge Gironde

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-07

fin : 2026-03-13

Date(s) :

2026-03-07

Du samedi 7 au vendredi 13 mars, la Cabane Bleue d’Audenge accueille l’association Les Artistes en Liberté .

Créée en 2014 à partir de rencontres amicales, cette association rassemble peintres et sculpteurs de la région, animés par l’envie de partager leur passion et de rendre l’art accessible à tous. Habituellement présents chaque 3ᵉ dimanche du mois au port d’Audenge en extérieur, ils viennent cette fois exposer leurs créations dans le cadre chaleureux de la Cabane Bleue.

Venez découvrir leurs univers variés, échanger avec les artistes et vous laisser inspirer par la richesse de leurs œuvres.

Entrée libre Ouvert à tous. .

