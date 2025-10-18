Exposition Cabane Bleue Marc Lizano et Camille Garoche Rue du Port Audenge

Début : 2025-10-18

fin : 2025-10-24

2025-10-18

Du samedi 18 au vendredi 24 octobre, la Cabane Bleue d’Audenge ouvre ses portes à deux artistes talentueux de l’illustration jeunesse

– Marc LIZANO dont les dessins tendres et poétiques racontent des histoires qui touchent petits et grands.

– Camille GAROCHE qui mêle délicatesse et imagination pour créer des univers visuels enchanteurs.

Venez échanger avec eux, découvrir leurs œuvres, et peut-être retrouver un peu de votre âme d’enfant en parcourant leurs illustrations.

Une exposition qui séduira autant les familles que les amoureux de l’art narratif.

Entrée libre, ouvert à tous. .

Rue du Port Cabane Bleue aux Artistes Audenge 33980 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 56 03 81 50

