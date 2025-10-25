Exposition « cabinet de curiosité » Bibliothèque Expression Livre Nantes

Exposition « cabinet de curiosité » Bibliothèque Expression Livre Nantes samedi 25 octobre 2025.

Date et horaire de début et de fin : 2025-10-25 10:00 – 12:30

Gratuit : oui En famille, Tout public

Expression Livres vous propose une exposition réalisée à partir d’objets de notre quotidien. Des objets en tous genres qui viendront susciter votre curiosité.

Bibliothèque Expression Livre Nantes Sud Nantes 44200

02 40 75 37 23 http://www.expressionlivre.fr/ contact@expressionlivre.fr