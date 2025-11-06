EXPOSITION CABINET DE CURIOSITÉS, CHAMBRE DES MERVEILLES Pézenas

EXPOSITION CABINET DE CURIOSITÉS, CHAMBRE DES MERVEILLES

Exposition de Jacquie Serven et Natasha Dalard. Du 6 novembre au 6 décembre 2025 à l’Hôtel Flottes de Sébasan à Pézenas

EXPOSITION

En écho au rituel festif Martror (La Fèsta dels Mòrts), les artistes Jaquie Serven et Natasha Dalard proposeront l’exposition Cabinet de curiosités, chambre des merveilles à l’hôtel Flottes de Sébasan du jeudi 6 novembre au samedi 6 décembre 2025.

A découvrir absolument ! .

English :

Exhibition by Jacquie Serven and Natasha Dalard. November 6 to December 6, 2025 at Hôtel Flottes de Sébasan, Pézenas

German :

Ausstellung von Jacquie Serven und Natasha Dalard. Vom 6. November bis zum 6. Dezember 2025 im Hotel Flottes de Sébasan in Pézenas

Italiano :

Mostra di Jacquie Serven e Natasha Dalard. Dal 6 novembre al 6 dicembre 2025 presso l’Hôtel Flottes de Sébasan a Pézenas

Espanol :

Exposición de Jacquie Serven y Natasha Dalard. Del 6 de noviembre al 6 de diciembre de 2025 en el Hôtel Flottes de Sébasan en Pézenas

