Exposition Cache-cache carotte Place du jumelage Ruffec
Exposition Cache-cache carotte Place du jumelage Ruffec mercredi 3 décembre 2025.
Exposition Cache-cache carotte
Place du jumelage La Canopée Ruffec Charente
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-03
fin : 2025-12-17
Date(s) :
2025-12-03
Les enfants s’amuseront à regarder, observer et trouver une multitude de petits trésors cachés avec malice.
.
Place du jumelage La Canopée Ruffec 16700 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 31 32 82 billetterie.canopee@ccvaldecharente.fr
English :
Children will have fun looking, observing and finding a multitude of little treasures hidden with mischief.
German :
Die Kinder werden Spaß daran haben, zu schauen, zu beobachten und eine Vielzahl von kleinen Schätzen zu finden, die mit Schalk versteckt sind.
Italiano :
I bambini si divertiranno a guardare, osservare e trovare una moltitudine di piccoli tesori nascosti con malizia.
Espanol :
Los niños se divertirán mirando, observando y encontrando multitud de pequeños tesoros escondidos con picardía.
L’événement Exposition Cache-cache carotte Ruffec a été mis à jour le 2025-09-18 par Office de tourisme Destination Nord Charente