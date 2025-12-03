Exposition Cache-cache carotte Place du jumelage Ruffec

Exposition Cache-cache carotte Place du jumelage Ruffec mercredi 3 décembre 2025.

Exposition Cache-cache carotte

Place du jumelage La Canopée Ruffec Charente

Début : 2025-12-03
fin : 2025-12-17

2025-12-03

Les enfants s’amuseront à regarder, observer et trouver une multitude de petits trésors cachés avec malice.
Place du jumelage La Canopée Ruffec 16700 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 31 32 82  billetterie.canopee@ccvaldecharente.fr

English :

Children will have fun looking, observing and finding a multitude of little treasures hidden with mischief.

German :

Die Kinder werden Spaß daran haben, zu schauen, zu beobachten und eine Vielzahl von kleinen Schätzen zu finden, die mit Schalk versteckt sind.

Italiano :

I bambini si divertiranno a guardare, osservare e trovare una moltitudine di piccoli tesori nascosti con malizia.

Espanol :

Los niños se divertirán mirando, observando y encontrando multitud de pequeños tesoros escondidos con picardía.

