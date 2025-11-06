Exposition Cachelou et ses amis Le Villare Centre culturel Villers-sur-Mer

CACHELOU réunit, à l’occasion de cette exposition, un collectif d’artistes porté par son regard sensible et lumineux. À ses côtés, Philippe Écot explore avec rigueur les formes et les matières, entre huiles, aquarelles et pastels. Ensemble, ils proposent une traversée poétique entre scènes intimes, paysages marins, atmosphères urbaines ou naturelles. Chaque artiste invité apporte sa propre vision silhouettes en dentelle, escaliers abandonnés, proues monumentales ou danseuses en mouvement. Une exposition où se rencontrent précision, émotion et liberté créative. .

Le Villare Centre culturel 26 rue du Général de Gaulle Villers-sur-Mer 14640 Calvados Normandie +33 2 31 14 51 65

English : Exposition Cachelou et ses amis

For this exhibition, CACHELOU brings together a group of artists with a sensitive, luminous eye. Alongside him, Philippe Écot rigorously explores shapes and materials, in oils, watercolors and pastels. Each guest artist brings his or her own vision to the table.

German : Exposition Cachelou et ses amis

CACHELOU vereint anlässlich dieser Ausstellung ein Künstlerkollektiv, das von seinem sensiblen und leuchtenden Blick getragen wird. An seiner Seite erforscht Philippe Écot mit Strenge die Formen und Materialien, zwischen Öl, Aquarell und Pastell. Jeder eingeladene Künstler bringt seine eigene Vision ein.

Italiano :

Per questa mostra, CACHELOU riunisce un gruppo di artisti dallo sguardo sensibile e luminoso. Insieme a lui, Philippe Écot esplora rigorosamente forme e materiali con oli, acquerelli e pastelli. Ogni artista ospite apporta alla mostra la propria visione.

Espanol :

Para esta exposición, CACHELOU reúne a un grupo de artistas de mirada sensible y luminosa. Junto a él, Philippe Écot explora con rigor formas y materiales en óleos, acuarelas y pasteles. Cada artista invitado aporta su propia visión a la exposición.

