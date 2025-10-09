Exposition Cadeaux, Gâteaux & Chocolat. Un Noël Bouisset à la Belle Époque Espace des Augustins Montauban
Exposition Cadeaux, Gâteaux & Chocolat. Un Noël Bouisset à la Belle Époque
Espace des Augustins 27 rue des Augustins Montauban Tarn-et-Garonne
Début : Vendredi 2025-10-09
fin : 2025-12-17
2025-10-09
L’exposition se propose d’accompagner la période de Noël à venir des gourmandises Belle Époque , à travers les réalisations de l’affichiste Firmin Bouisset.
Espace des Augustins 27 rue des Augustins Montauban 82000 Tarn-et-Garonne Occitanie +33 5 63 93 90 86 espacedesaugustins@tarnetgaronne.fr
English : Exhibition Gifts, Cakes and Chocolate. A Bouisset Christmas in the Belle Époque
The exhibition aims to accompany the upcoming Christmas period with “Belle Époque” delicacies, through the creations of poster artist Firmin Bouisset.
German :
Die Ausstellung soll die bevorstehende Weihnachtszeit mit Leckereien aus der Belle Époque begleiten, die der Plakatkünstler Firmin Bouisset entworfen hat.
Italiano :
La mostra è stata pensata per accompagnare l’imminente periodo natalizio con le delizie della « Belle Époque », attraverso l’opera del cartellonista Firmin Bouisset.
Espanol : Exposición Regalos, Pasteles y Chocolate. Una Navidad Bouisset en la Belle Époque
La exposición pretende acompañar el próximo periodo navideño con delicias de la “Belle Époque”, a través de las creaciones del cartelista Firmin Bouisset.
