Exposition Cadeaux, Gâteaux & Chocolat. Un Noël Bouisset à la Belle Époque Espace des Augustins Montauban

Exposition Cadeaux, Gâteaux & Chocolat. Un Noël Bouisset à la Belle Époque

Espace des Augustins 27 rue des Augustins Montauban Tarn-et-Garonne

Début : Vendredi 2025-10-09

fin : 2025-12-17

2025-10-09

L’exposition se propose d’accompagner la période de Noël à venir des gourmandises Belle Époque , à travers les réalisations de l’affichiste Firmin Bouisset.

English : Exhibition Gifts, Cakes and Chocolate. A Bouisset Christmas in the Belle Époque

The exhibition aims to accompany the upcoming Christmas period with “Belle Époque” delicacies, through the creations of poster artist Firmin Bouisset.

German :

Die Ausstellung soll die bevorstehende Weihnachtszeit mit Leckereien aus der Belle Époque begleiten, die der Plakatkünstler Firmin Bouisset entworfen hat.

Italiano :

La mostra è stata pensata per accompagnare l’imminente periodo natalizio con le delizie della « Belle Époque », attraverso l’opera del cartellonista Firmin Bouisset.

Espanol : Exposición Regalos, Pasteles y Chocolate. Una Navidad Bouisset en la Belle Époque

La exposición pretende acompañar el próximo periodo navideño con delicias de la “Belle Époque”, a través de las creaciones del cartelista Firmin Bouisset.

