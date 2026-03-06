Exposition Cadres et flacons de parfum Galerie du Forum Limoges
Exposition Cadres et flacons de parfum
Galerie du Forum 2 place Aimé Césaire Limoges Haute-Vienne
Début : 2026-03-31
fin : 2026-04-18
2026-03-31
Venez déambuler dans l’exposition Cadres et flacons de parfum de l’artiste Odile Escale. Chaque tableau met en valeur l’identité et le volume des flacons, tel un écrin.
Informations complémentaires auprès de la médiathèque. .
Galerie du Forum 2 place Aimé Césaire Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine
