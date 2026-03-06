Exposition Cadres et flacons de parfum Galerie du Forum Limoges

Exposition Cadres et flacons de parfum

Galerie du Forum 2 place Aimé Césaire Limoges Haute-Vienne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-31

fin : 2026-04-18

Date(s) :

2026-03-31

Venez déambuler dans l’exposition Cadres et flacons de parfum de l’artiste Odile Escale. Chaque tableau met en valeur l’identité et le volume des flacons, tel un écrin.

Informations complémentaires auprès de la médiathèque. .

Galerie du Forum 2 place Aimé Césaire Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 45 96 00

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Exposition Cadres et flacons de parfum

L’événement Exposition Cadres et flacons de parfum Limoges a été mis à jour le 2026-03-04 par OT Limoges Métropole